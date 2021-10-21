قطر تلزم الوافدين والزائرين بالتأمين الصحي

الوكيل الإخباري - قررت قطر إلزام جميع الوافدين العاملين لديها والزائرين بالتأمين الصحي.

اضافة اعلان



وأعلنت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن القانون الجديد الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل قطر، يلزم جميع الوافدين للدولة والزائرين لها بالنظام الصحي الذي يقدم لهم خدمات الرعاية الصحية الأساسية عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية الخاص بهم.



وأوضحت الوزارة أن أحكام القانون الجديد، تلزم صاحب العمل بالتأمين الصحي لجميع العاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، بهدف توفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، مشيرا الى ان هذا الالتزام ينطبق على الأشخاص المقيمين في الدولة لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمونهم للزيارة.



وأكدت أن نظام التأمين الصحي سيؤدي إلى تطوير القطاع الصحي والخدمات المقدمة للجمهور في البلاد، وتخفيف التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية المترتبة على زيادة النمو السكاني المطرد، من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، وبما يؤدي إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية وتوفير مواعيد للاستشارات الطبية خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين على أعلى مستوى من الجودة.

بترا