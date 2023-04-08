قوات كييف تتراجع وتسيطر على 10-12 ٪ فقط من مساحة أرتيوموفسك

الوكيل الاخباري- تفيد الأنباء الواردة من خطوط القتال في أرتيوموفسك، بأن الوحدات الروسية تمكنت من طرد المسلحين الأوكرانيين من منطقة محصنة قرب نصب الطائرة بجنوب غرب المدينة.



ووفقا للمعلومات المتوفرة، في تلك المنطقة كان يوجد خط دفاع قوي للقوات الأوكرانية، تم بناؤه بين الطرق والمباني السكنية داخل شارعي تشايكوفسكي وكورسونسكي.

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وتشهد المنطقة في الوقت الحالي، عمليات تطهير يقوم بها الجيش الروسي للقضاء على فلول الأوكرانيين. وبالقرب من المنطقة، شمالي القناة المائية توجد معاقل محصنة مشابهة وإليها تراجع العدو بعد أن فقد مواقعه عند نصب الطائرة.



ووردت أنباء تفيد كذلك، بأن القوات الأوكرانية، باشرت بالتراجع والانسحاب من مواقعها قرب محطة القطارات ومحطة "باخموت-2".