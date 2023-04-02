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الأحد، 02-04-2023 09:13 ص

الخارجية الفرنسية تؤكد مقتل متطوع فرنسي في أوكرانيا

ظظ


الوكيل الاخباري - قُتل متطوع فرنسي في أوكرانيا قبل أسبوع حسبما أعلنت وزارة خارجية بلاده، مؤكدة معلومات أوردتها صحيفة لوموند.

وقالت الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس "علمنا بالخبر المحزن. نقدم تعازينا إلى العائلة التي تتواصل معها الدوائر المختصة في الوزارة".

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الأسبوع الماضي أبلغت الوزارة أيضا عن مقتل كيفن د. في باخموت شرقي أوكرانيا، مشيرة إلى أنه عامل إنساني سابق غادر منذ أكثر من عام للقتال إلى جانب الأوكرانيين.


وقالت الوزارة لفرانس برس "نذكر بأن أوكرانيا بكامل أراضيها منطقة حرب. في هذا السياق لا يوصى رسميا بالسفر إلى أوكرانيا أيا يكن السبب"، مكررة توصية أطلقتها الأسبوع الماضي.


وتوجه عدد من الفرنسيين من أجل القتال في أوكرانيا لكن عددهم غير معروف رسميا. وذكرت لوموند أن ثمانية منهم قتلوا.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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