قيادة كوريا الشمالية تعقد اجتماعا لتحديد الاستراتيجية الدبلوماسية والدفاعية للبلاد

الوكيل الاخباري- أعلنت بيونغ يانغ أن حزب العمال الكوريين الحاكم بدأ أمس الجمعة اجتماعا مهما لتحديد استراتيجية البلاد "في ظل الوضع الدولي المتغير"، وذلك بحضور الزعيم كيم جونغ أون.





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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم حضر "الاجتماع الثامن الموسع" للجنة المركزية لحزب العمال الكوريين، الذي من المرجح أن يستمر عدة أيام، لبحث "موضوع الاستراتيجية الدبلوماسية والدفاعية للدولة لمواجهة الوضع الدولي المتغير"، كما سيستعرض أيضا المشاريع الاقتصادية التي أطلقت في البلاد خلال النصف الأول من هذا العام.



وقبل يوم من الاجتماع، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين نحو مياهها الشرقية، وذلك بعد أن هددت برد "حتمي" على تدريبات عسكرية أجرتها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية في المنطقة في وقت سابق.

روسيا اليوم