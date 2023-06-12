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الإثنين، 12-06-2023 09:02 ص

رئيس كوريا الشمالية يهنئ الرئيس بوتين بمناسبة يوم روسيا

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الوكيل الإخباري- أرسل رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة يوم روسيا، معربا عن دعمه الكامل وتضامنه مع الشعب الروسي ومتمنيا له الازدهار والنصر.

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وجاء في البرقية: "أكد الرفيق كيم جونغ أون أن نضال الشعب الروسي اليوم ضد التهديد والتحدي المتزايد للقوات المعادية التي تحاول تقويض سيادة البلاد وأمنها وحياتها السلمية يدخل مرحلة حرجة جديدة".

وأضافت: "أشار الرفيق كيم جونغ أون إلى أن شعبنا يعرب عن دعمه الكامل وتضامنه مع الشعب الروسي، الذي يدافع جاهدا عن القضية المقدسة المتمثلة في حماية الحقوق السيادية ومصالح التنمية الروسية ضد إرادة وتعسف الإمبرياليين".

وأضاف كيم جونغ أون: "العدالة ستنتصر دائما، وسيواصل الشعب الروسي تمجيد تاريخ الانتصار".

وأشار الرئيس الكوري الشمالي أيضا، إلى أن الصداقة بين شعبي كوريا الشمالية وروسيا أصبحت "رصيدا استراتيجيا قيما" لكلا البلدين، وأكد كيم جونغ أون أنه مستعد لزيادة تعزيز العلاقات الطيبة والتعاون الاستراتيجي بين بيونغ يانغ وموسكو.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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