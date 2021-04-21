كندا: استمرار إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة حتى 21 أيار المقبل

الوكيل الإخباري- أعلن وزير السلامة العامة الكندي بيل بلير أن الحدود الكندية مع الولايات المتحدة الأمريكية ستظل مغلقة أمام السفر غير الضروري حتى 21 أيار المقبل على الأقل.



وقال بلير في بيان اليوم الأربعاء إننا سنستمر في بناء قراراتنا على أفضل نصائح الصحة العامة المتاحة للحفاظ على سلامة الكنديين من فيروس كورونا.



وأشار إلى أن اتفاقية الحدود بين كندا والولايات المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ آذار من العام الماضي تحظر دخول معظم المسافرين من غير المواطنين الكنديين أو المقيمين الدائمين أو الأشخاص الذين يدخلون من الولايات المتحدة لأسباب ضرورية، مبينا أن معظم الأشخاص الذين يدخلون البلاد يطلب منهم عزل أنفسهم لمدة 14 يوما بعد وصولهم .



وقال وزير السلامة العامة الكندي إننا بحاجة إلى خطة لفتح الحدود الكندية الأمريكية من خلال اللقاحات والكمامات والمسافة الجسدية، مؤكدا إمكانية القيام بذلك بأمان ونجاح .

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المصدر: بترا