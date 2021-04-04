أمريكا: الكشف عن معلومات جديدة حول مهاجم الكابيتول

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن نوح غرين، المتهم بمهاجمة الكابيتول الأمريكي بسيارته يوم الجمعة الماضي، كان يعاني من "الأوهام وجنون العظمة والأفكار الانتحارية".

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وقال المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته، إن المحققين يركزون بشكل متزايد على الصحة العقلية لـ"غرين"، أثناء عملهم لتحديد دافع الهجوم، لافتا إلى أن المحققين تحدثوا إلى أسرة غرين التي تكلمت عن أفكاره الوهمية المتزايدة، بحسب "أسوشيتد برس".



كما كان غرين قد كتب في "فيسبوك": "لقد خضعت لبعض من أكبر الاختبارات التي لا يمكن تصورها في حياتي...أنا الآن عاطل عن العمل، بعد أن تركت وظيفتي، ويعود ذلك جزئيا إلى الآلام.



وسبق أن أفادت شرطة مبنى الكابيتول، الذي يحتضن مقر الكونغرس الأمريكي، بمقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، بهجوم نفذه شخص اندفع بسيارته صوب نقطة حراسة لأفراد قوات الأمن التي تحمي مبنى الكابيتول، ما تسبب في رفع درجة التأهب في محيط المجمع، في حين قال مسؤولو إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، إن المهاجم الذي اندفع بسيارته صوب أفراد شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي، يدعى نوح غرين، ويبلغ من العمر 25 عاما.



وقالت القائمة بأعمال قائد شرطة الكابيتول، يوجاناندا بيتمان، في مؤتمر صحفي بعد الحادث، إن المشتبه به قاد المركبة بغرض دهس الضباط، ثم ترجل واندفع نحوهم ملوحا بسكين في يده.



المصدر: روسيااليوم