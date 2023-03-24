كوريا الشمالية تختبر غواصة نووية

الوكيل الاخباري - اختبرت بيونغ يانغ هذا الأسبوع غواصة جديدة قادرة على شن هجوم نووي ردا على المناورات الأميركية الكورية الجنوبية حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الجمعة.



وذكرت الوكالة أن الجيش الكوري الشمالي نشر واختبر خلال تدريبات استمرت من الثلاثاء إلى الخميس قبالة مقاطعة هامغيونغ الجنوبية منظومة أسلحة جديدة مهمتها "التسبب بتسونامي إشعاعي واسع النطاق" عبر انفجار تحت المياه لتدمير سفن وموانئ معادية.



وأشارت إلى أن هذه الغواصة "يمكن نشرها على أي ساحل أو ميناء وسحبها بواسطة سفينة سطحية".

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