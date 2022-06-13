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الإثنين، 13-06-2022 07:53 ص

كوريا الشمالية تطلق سلسلة قذائف مدفعية

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الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت سلسلة قذائف مدفعية في نهاية الأسبوع، بعد أيام على إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنه سيستخدم "القوة ضد القوة" للدفاع عن سيادة بلاده.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول، الأحد، إن الجيش الكوري الجنوبي رصد "مسارات طيران عدة" يُعتقد أنها نيران مدفعية كورية شمالية وذلك بين الساعة 8:07 (23:07 بتوقيت غرينتش) والساعة 11:03 صباح الأحد.

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وذكّرت الهيئة بأن سيول مستعدة دوما لرد فعل عسكري حازم بالتعاون مع حليفها الأميركي.


وعادةً ما تُعلن وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة عن أيّ تجارب أسلحة ناجحة في غضون 24 ساعة، غير أنّها لم تُشِر إلى إطلاق صواريخ يوم الأحد أو إلى أيّ عمليّات إطلاق صاروخية حديثة.


وعقد مكتب الأمن القومي التابع للرئاسة في كوريا الجنوبيّة اجتماعا مساء الأحد، للبحث في إطلاق القذائف المدفعيّة تلك، وإعادة التشديد على موقف سيول المتمثّل بـ"الرد بهدوء وحزم" على استفزازات بيونغيانغ، وفق ما أعلنت الرئاسة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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