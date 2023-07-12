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الأربعاء، 12-07-2023 08:39 ص

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا حلق أطول مدة زمنية

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الوكيل الإخباري - أعلنت سيئول أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا اليوم الأربعاء باتجاه البحر الشرقي، وحذر الرئيس الكوري الجنوبي جارته الشمالية من أنها "ستدفع ثمن هذه الأفعال".

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إنها رصدت عملية الإطلاق بدون تقديم التفاصيل، وأضافت أن الجيش يجري تحليلا مفصلا لمعرفة نوع الصاروخ والمسافة التي قطعها.

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وفي نفس السايق قالت اليابان إن كوريا الشمالية أطلقت "على ما يبدو صاروخا باليستيا".


وأفادت وكالة "أساهي" نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع اليابانية، أن الصاروخ حلق 74 دقيقة، وهي المدة الأطول مقارنة بجميع عمليات الإطلاق السابقة.


وأوضحت المصادر أن الصاروخ حلق على ارتفاع 6 آلاف متر، وبلغ مداه ألف كيلومتر.


وسقط الصاروخ خارج المنطقة الاقتصادية لليابان على بعد 250 كيلومترا من جزيرة أوكوشيري في مقاطعة هوكايدو.


وكان آخر إطلاق لصاروخ كوري شمالي قد تم في 15 يونيو الماضي.

 

RT

 




 

 


 

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