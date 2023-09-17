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الأحد، 17-09-2023 11:47 ص

كيم جونغ أون يظهر بقبعة شتوية روسية تقليدية

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الوكيل الإخباري - نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صورة لزعيم البلاد كيم جونغ أون وهو يصافح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مرتديا قبعة شتوية روسية تقليدية قدمت هدية له.

وذكرت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي يبدو سعيدا على الصورة، مشيرة إلى أنه في خلفيتها يمكن رؤية صندوق مفتوح وسيف بداخله.

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وأفادت بأن كيم جونغ أون سلّم أيضا هدية لأسطول المحيط الهادئ الروسي.


ووصل كيم أمس السبت إلى إقليم بريموريه بالشرق الأقصى الروسي حيث التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وزار مطار كنيفيتشي.


وبحث كيم وشويغو تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، وزارا فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

 

RT

 




 

 


 

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