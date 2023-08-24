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الخميس، 24-08-2023 01:19 م

منظمة معاهدة الأمن الجماعي تجري مناورات في بيلاروس

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الوكيل الإخباري - تجري منظمة معاهدة الأمن الجماعي المناورات العملياتية الاستراتيجية المشتركة للمنظمة التي تحمل عنوان "الأخوة القتالية-2023"، والتي ستعقد على أراضي بيلاروس في الفترة من 1-6 سبتمبر.

أفادت بذلك الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية حيث تابعت: "ستبدأ الوحدات العسكرية المشاركة في التدريبات بالانتقال إلى جمهورية بيلاروس غدا"، فيما سيستضيف الحدث تدريبات مشتركة وخاصة تجمع بين تدريب مختلف مكونات قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

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وستعمل القوات على تحديد مهام استخدام قوى ووسائل منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منطقة أوروبا الشرقية. وإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء تدريب استطلاع خاص بعنوان "البحث-2023"، والدعم اللوجستي بعنوان "إيشيلون-2023".


كما أنه من المقرر إجراء تدريبات خاصة مع التشكيل المشترك للحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية والدعم الطبي بعنوان "الحاجز-2023".


وسوف يتم استخدام القواعد العسكرية ومناطق التدريب في بريست وغرودنو ومينسك في بيلاروس.

 

RT

 




 

 


 

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