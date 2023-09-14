أسطول المحيط الهادئ الروسي يتسلّم سفينة صاروخية جديدة

الوكيل الإخباري - أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أسطول المحيط الهادئ في الجيش تسلّم اليوم الخميس سفينة صاروخية جديدة.

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وتبعا لوسائل الإعلام الروسية أقيمت صباح اليوم الخميس 14 سبتمر الجاري في فلاديفوستوك احتفالية خصصت لرفع علم البحرية على سفينة "ريزكي" الصاروخية"، وتم تسليمها بشكل رسمي لأسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي.



وخلال الاحتفالية قال قائد سلاح البحرية في الجيش الروسي، نيكولاي يفمينوف: "اليوم هو يوم مهم لسلاح البحرية ولأسطول المحيط الهادئ بشكل خاص، السفينة الجديدة ستمنح جيشنا المزيد من القوة القتالية".



وتعتبر "رِيزكي" رابع سفينة حربية تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 20380 لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيشها، وبدأ العمل على بنائها عام 2016، وكانت الخطط الأولية تقضي بتسليمها للجيش عام 2020، لكن العملية تأجّلت عدة مرات بعد أن تقرر إدخال بعض التعديلات على السفينة.



يبلغ طول كل سفينة من السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع 20380 نحو 100م، ومقدار إزاحتها 2220 طنا، ويمكن لهذه السفن الإبحار لمسافة 4000 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات "Redut" الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات، ومنصة لحمل المروحيات.

RT