الخميس 14-09-2023
الوكيل الاخباري

ملياردير روسي: عودة تدريجية للأموال الروسية المستثمرة في الغرب

معرض للحرف والصناعات اليدوية في مادبا

4 أردنيين يحصلون أعلى العلامات بامتحان مزاولة مهنة الطب في الولايات المتحدة

اختتام المخيم الذهبي لمشاركات جائزة الحسن للشباب

وزير الأوقاف يُعلن إقامة صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

رئيس الأكاديمية العالمية للعلوم تزور جامعة الأميرة سمية

تحويلات مرورية على طريق عمّان الزرقاء - أسماء المناطق

الخصاونة يترأَّس اجتماعاً ويصدر توجيهات للحفاظ على سلامة المواطنين

الامن العام : هذا ما فعله سائق تاكسي مع سائحة ايرلندية ؟ - صورة

الامن العام : حملات أمنية مكثفة في كافة مناطق المملكة

الخميس، 14-09-2023 02:55 م

أسطول المحيط الهادئ الروسي يتسلّم سفينة صاروخية جديدة

6502e4f54c59b74cb51e6544 (1)


الوكيل الإخباري - أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أسطول المحيط الهادئ في الجيش تسلّم اليوم الخميس سفينة صاروخية جديدة.

اضافة اعلان


وتبعا لوسائل الإعلام الروسية أقيمت صباح اليوم الخميس 14 سبتمر الجاري في فلاديفوستوك احتفالية خصصت لرفع علم البحرية على سفينة "ريزكي" الصاروخية"، وتم تسليمها بشكل رسمي لأسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي.


وخلال الاحتفالية قال قائد سلاح البحرية في الجيش الروسي، نيكولاي يفمينوف: "اليوم هو يوم مهم لسلاح البحرية ولأسطول المحيط الهادئ بشكل خاص، السفينة الجديدة ستمنح جيشنا المزيد من القوة القتالية".


وتعتبر "رِيزكي" رابع سفينة حربية تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 20380 لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيشها، وبدأ العمل على بنائها عام 2016، وكانت الخطط الأولية تقضي بتسليمها للجيش عام 2020، لكن العملية تأجّلت عدة مرات بعد أن تقرر إدخال بعض التعديلات على السفينة.

يبلغ طول كل سفينة من السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع 20380 نحو 100م، ومقدار إزاحتها 2220 طنا، ويمكن لهذه السفن الإبحار لمسافة 4000 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات "Redut" الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات، ومنصة لحمل المروحيات.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
650306fe4c59b7484b7bdc06

خبير روسي: الحرب في أوكرانيا لن تنتهي وهي معركة من الحرب العالمية الثالثة

650303534c59b74cb51e6566

موسكو تطرد السكرتيرين الأول والثاني في السفارة الأمريكية

650308114c59b74e490c5f79

بولندا تأمل في دعوة أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو" خلال قمة واشنطن

main_image650309652f47d

انقطاع الكهرباء عن جميع ولايات نيجيريا

6502fe264236045fbf4845db

بوتين وكيم يتبادلان الهدايا

6502efc842360464447f8932

"الناتو" لا يرى أي تهديد بشن هجمات عسكرية من روسيا

أخبار متعلقة
2023_08_04_05_11_25

مصرع 39 غالبيتهم من النساء والأطفال بجنوب دارفور

311691

بوتين يأمر مقاتلي «فاغنر» بالتوقيع على قسم الولاء لروسيا

64e97b0a4c59b7787f46109f

الجيش الليبي يوضح حقيقة توغل الجيش التشادي في الأراضي الليبية

64e3461e423604340f3543a2

الجيش التشادي يهاجم "الوفاق والتناوب" في ليبيا بتغطية فرنسية

64df50254c59b72fcc1221bd

روسيا تطور تقنيات تعزز عمل منظومات الحماية من الدرونات

64db6f3f4c59b762f8423252

الأمم المتحدة: نزوح نحو 20 ألف سوداني من جنوب دارفور إثر اشتداد المعارك