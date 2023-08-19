السبت 19-08-2023
الوكيل الاخباري

الحالة الجوية في أول يوم لدوام طلبة المدارس - تحذيرات

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

عملية نوعية للجيش وتطبيق قواعد الاشتباك

لقاء حواري لتمكين الشباب الجامعي من الانخراط بالعمل الحزبي

الصحة تكشف حقيقة ارتفاع إصابات الإيدز في الأردن

ديوان الخدمة: 7 آلاف وظيفة مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية

الجغبير: الصناعة الأردنية تعيش عصرها الذهبي

بيان صادر عن وزارة العدل

17.5 مليار دولار احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية

إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار في حوارة

السبت، 19-08-2023 04:20 م

زيلينسكي يزور السويد لإجراء محادثات مع الحكومة والعائلة الملكية

302531


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة «إكس» (تويتر سابقا) أنه وصل إلى السويد لأجراء محادثات مع رئيس الوزراء أولف كريسترسون والعائلة الملكية ومع ممثلين للأحزاب السياسية في البلد.

وكتب زيلينسكي «وصلنا أنا وأولينا (السيدة الأولى) إلى السويد»، موضحا أنه سيلتقي رئيس الحكومة والعائلة الملكية وأن المحادثات ستتناول «الشراكة والتعاون الدفاعي والاندماج في الاتحاد الأوروبي والأمن المشترك الأوروبي-الأطلسي»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

اضافة اعلان


ويقوم زيلينسكي بزيارته بعد نحو عام ونصف العام على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفيما السويد المجاورة على وشك الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64e0c76c4236042946171a2a

النيجر.. وصول وفد "إيكواس" لبحث أزمة السلطة

64e0bd6c4c59b75b383e09c9

مصدر: مستشار بازوم يؤكد تفويض فرنسا بالتدخل العسكري بالنيجر في أعقاب الانقلاب

302394

ساركوزي: لم أعطِ أي أوامر بالقضاء على القذافي

302458

شيناواترا يعتزم العودة إلى تايلاند وسط أزمة سياسية

64e0b5ad42360423042b14ba

الجيش السوداني يقصف بالمسيرات مواقع الدعم السريع في الخرطوم

image_processing20220813-205898-j9bkxk

موسكو تدعو واشنطن لبحث تبادل الموقوفين عبر القنوات الدبلوماسية

أخبار متعلقة
302394

ساركوزي: لم أعطِ أي أوامر بالقضاء على القذافي

302458

شيناواترا يعتزم العودة إلى تايلاند وسط أزمة سياسية

64ca19994c59b726de0d0e34

إصابة موظفة تركية في هجوم مسلح على القنصلية السويدية بتركيا

1690738324009

رئيس الوزراء البريطاني يؤيد خطط استكشاف حقول جديدة للنفط والغاز

64c51fe44236043eba1d1f25

بلينكن: شويغو زار كوريا الشمالية طلبا للأسلحة

image (59)

إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل اليونان