زيلينسكي يزور السويد لإجراء محادثات مع الحكومة والعائلة الملكية

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة «إكس» (تويتر سابقا) أنه وصل إلى السويد لأجراء محادثات مع رئيس الوزراء أولف كريسترسون والعائلة الملكية ومع ممثلين للأحزاب السياسية في البلد.



وكتب زيلينسكي «وصلنا أنا وأولينا (السيدة الأولى) إلى السويد»، موضحا أنه سيلتقي رئيس الحكومة والعائلة الملكية وأن المحادثات ستتناول «الشراكة والتعاون الدفاعي والاندماج في الاتحاد الأوروبي والأمن المشترك الأوروبي-الأطلسي»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

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ويقوم زيلينسكي بزيارته بعد نحو عام ونصف العام على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفيما السويد المجاورة على وشك الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

الشرق الأوسط