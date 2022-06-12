الأحد 12-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بيانات التضخم الأميركية تعيد العملات المشفرة إلى دائرة الخسائر

فرنسا: قوات الإطفاء تحاول إخماد حرائق غابات جنوبي البلاد

تركيا تعلن عن مقتل 4 من جنودها خلال العمليات العسكرية في العراق

توقعات برفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة الأسبوع المقبل

كيم جونغ أون يعرب عن دعمه الكامل لروسيا

هام من المواصفات والمقاييس بشأن فواتير شراء الذهب

أسعار الخضار محلياً اليوم الأحد

ما حقيقة رفع أسعار الكهرباء والغاز في مصر؟

مياهنا: قيمة الصرف الصحي على الفاتورة مرتبطة بكميات الاستهلاك

الزراعة: أسعار الأضاحي لن ترتفع وأكثر من نصف مليون أضحية متاحة بالأسواق

الأحد، 12-06-2022 10:29 ص

كيم جونغ أون يعرب عن دعمه الكامل لروسيا

62a58c284236043b3b23ca93


الوكيل الاخباري- أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن دعمه الكامل للشعب الروسي وزعيمه، فضلا عن ثقته في زيادة تعزيز التعاون بين البلدين لحماية العدالة والأمن في العالم.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، أرسل كيم جونغ أون، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة يوم روسيا. وأعرب عن التهاني الحارة إلى رئيس وشعب الاتحاد الروسي، وتمنى لبوتين الصحة والعافية، وللشعب الروسي الرفاهية والازدهار.

وجاء في بيان البرقية: "تحت قيادتك، حقق الشعب الروسي، الذي تغلب بشجاعة على جميع أنواع التحديات والصعوبات، نجاحا كبيرا في القيام بقضية عادلة لحماية الكرامة والأمن والحقوق من أجل تنمية البلاد، وهو ما يكرس له الشعب الكوري الشمالي بكامل الدعم".

وأعرب كيم جونغ أون عن ثقته في أن العلاقات بين كوريا الشمالية والاتحاد الروسي، التي دخلت مرحلة جديدة بعد الاجتماع الأول لزعيمي البلدين في أبريل 2019 في فلاديفوستوك، ستستمر في "التطور بشكل ديناميكي".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم جونغ أون قوله "أنا متأكد من أنه في طريق حماية العدالة الدولية وضمان الأمن العالمي، سيصبح التعاون التكتيكي والاستراتيجي بين البلدين أوثق".

وأشار كيم إلى أن كوريا الشمالية تعتزم "بحزم" الاعتزاز بالعلاقات الودية بين كوريا وروسيا التي لها تاريخ وتقاليد طويلة لتوسيعها وتنميتها بشكل شامل.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4291374

فرنسا: قوات الإطفاء تحاول إخماد حرائق غابات جنوبي البلاد

62a594714236043c815b6d1d

تركيا تعلن عن مقتل 4 من جنودها خلال العمليات العسكرية في العراق

188-015127--_161a93fdf7e847_700x400

دبلوماسي أمريكي يعلق على زيارة جورج قرداحي إلى العراق

62a5713042360479ad753e58

بايدن: ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة أصبح مصدرا ثانويا لمساعدة أوكرانيا

مك

6 قتلى إثر هجوم على مزرعة في المكسيك

تتتت

تظاهرات عارمة في أمريكا احتجاجا على العنف المسلح

أخبار متعلقة
629c76064c59b75b7056f73f

الاحتلال يتمركز على الحدود اللبنانية الجنوبية ويطلق الرصاص

188319Image1

بوتين: روسيا ستضرب أهدافا جديدة في حال تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا

629c523742360458ab26307b

مدينة جزائرية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

629c3f924236041372419be8

الرئيس الفنزويلي يشيد بتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد

203344Image1-1180x677_d

لبنان: تمديد مهام قوات اليونيفيل في تموز المقبل

629afc9c42360408b0135586

رئيس الاتحاد الإفريقي بعد لقاء بوتين: نخرج من هنا مطمئنين