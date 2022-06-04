رئيس الاتحاد الإفريقي بعد لقاء بوتين: نخرج من هنا مطمئنين

الوكيل الاخباري- أعلن رئيس السنغال ماكي سال أنه خرج "مطمئنا" عقب لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن أعرب له عن مخاوفه حيال تداعيات الأزمة الغذائية الناجمة عن أحداث أوكرانيا، على إفريقيا.

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وقال سال الذي يترأس أيضا الاتحاد الإفريقي، في ختام اللقاء الذي جمعه مع بوتين في سوتشي بجنوب روسيا أمس الجمعة: "نخرج من هنا مطمئنين جدا ومسرورين جدا بمحادثاتنا"، مضيفا أنه وجد الرئيس الروسي "ملتزما ومدركا أن أزمة العقوبات تتسبب بمشاكل خطيرة للاقتصادات الضعيفة مثل الاقتصادات الإفريقية".



وأضاف سال أن بوتين تطرق الى "عدة وسائل لتسهيل التصدير، إما عبر ميناء أوديسا" الذي يجب أن تنزع الألغام منه، أو عبر "ميناء ماريوبول" الذي استأنف العمل في الآونة الأخيرة مع سيطرة القوات الروسية على المدينة، أو حتى "عبر الدانوب" أو "بيلاروس".

في مستهل اللقاء طلب سال الذي رافقه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التشادي موسى فكي محمد، من بوتين أن "يدرك" أن إفريقيا "ضحية" هذا الوضع، حيث تخشى الأمم المتحدة "مجاعة" لا سيما في دول إفريقية كانت تستورد أكثر من نصف القمح الذي تحتاج اليه من أوكرانيا أو من روسيا، في حين لا يمكن لأي سفينة الخروج من مرافىء أوكرانيا بسبب النزاع.

روسيا اليوم