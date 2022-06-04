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لبنان: تمديد مهام قوات اليونيفيل في تموز المقبل

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السبت، 04-06-2022 05:14 م

لبنان: تمديد مهام قوات اليونيفيل في تموز المقبل

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الوكيل الاخباري-  توقع مصدر دبلوماسي لبناني التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في شهر تموز المقبل دون تعقيدات أو تعديل على مهمتها.

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وقال المصدر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن التمديد سيكون وفق القواعد المألوفة المتبعة منذ عام 2007 دون أي تعديل، مشيرا إلى الموقف اللبناني الحاسم لجهة التمسك بمهام اليونيفيل وتعاونها مع الجيش، والرغبة الدولية شبه العامة بالحفاظ على الهدوء القائم عند الحدود في جنوب لبنان، وعدم إفساح المجال لأي توتر، الأمر الذي دفع باتجاه التمديد الروتيني بعيدا عن تعديل المهام.


إلى ذلك، اجتازت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، السياج التقني الحدودي مع لبنان عند حدود بلدة ميس الجبل اللبنانية لليوم الثاني على التوالي.

 

 

بترا

 




 

 


 

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