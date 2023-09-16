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السبت، 16-09-2023 11:18 ص

كيم يزور فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" في الشرق الأقصى الروسي

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الوكيل الإخباري - زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، وتعرّف على أسلحتها وميزاتها.

ورافق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، زعيم كوريا الشمالية، أثناء تجوله في الفرقاطة، واطلع الأخير على مختلف الأسلحة والأنظمة التي تحتوي عليها الفرقاطة.

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وكان في استقبال الضيوف على متن الفرقاطة قائد السفينة القبطان سيرغي ميركولوف.

وشرح القائد العام للبحرية الروسية الأميرال نيقولاي إيفمينوف خصائص الفرقاطة والأسلحة المضادة للغواصات، وأنظمة الصواريخ المزودة بها.


وفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" سفينة مضادة للغواصات وخضعت لتحديث معمق منذ سنوات، وتم تزويدها بأحدث الأسلحة والصواريخ.


وزار كيم قبل ذلك مطار "كنفيتشي" بإقليم بريموريه، حيث تعرّف على القاذفات الروسية الاستراتيجية وصواريخ "كينجال" فرط الصوتية.

 

RT

 




 

 


 

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