الأحد 28-05-2023
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الأحد، 28-05-2023 01:14 م

لافروف يرى في كلمات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة خطوة نحو فهم الأمر الواقع

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن كلمات رئيس الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، حول أن أوكرانيا لا يمكن أن تأمل حاليا في عودة أراضيها بحدود 1991 هي خطوة نحو فهم الغرب الواقع.

وأضاف لافروف في حديث تلفزيوني: "قال ميلي إنه لا يمكن لأوكرانيا على الأغلب أن تأمل في المستقبل المنظور بعودة جميع أراضيها داخل حدود عام 1991".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "حسنا، هذه خطوة للأمام نحو فهم الغرب للواقع السائد على الأرض".

في وقت سابق، قال مارك ميلي، إن كييف لن تتمكن من السيطرة على الأراضي التي خسرتها في المستقبل القريب.

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