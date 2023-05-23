اول دولة ستسلم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا

الوكيل الإخباري- كتبت صحيفة "Politico" أن هولندا قد تصبح أول دولة تنقل مقاتلات من طراز "إف-16" لكييف.

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ونقلت الصحيفة عن مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك قوله إن "هولاندا قد تصبح أول" دولة تتبرع بمقاتلات إلى كييف.



وذكرت أن وزير الخارجية الهولندي فوبكي خوكسترا أفاد، أمس الاثنين، بأن بلاده ستبدأ في القريب العاجل في تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16".



وكتبت صحيفة "Politico"، سابقا، عن مصادر في البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تعارض نقل مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا من دول أخرى. وفي الوقت ذاته أشار المصدر إلى أن القرار حول نقل المقاتلات لم يتخذ بعد، في حين عبر البنتاغون أكثر من مرة عن شكه في أن أوكرانيا تحتاج إليها في المرحلة الحالية من النزاع. كما نقلت الصحيفة عن يوري ساك أن أوكرانيا تأمل في تلقي ما يصل إلى 50 مقاتلة من طراز "إف-16" من الدول الغربية، مشيرة إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان يريد أن تكون مسألة تسليم المقاتلات لأوكرانيا موضوعا مركزيا في قمة مجموعة السبع الكبار في اليابان وقمة حلف الناتو في ليتوانيا.

روسيا اليوم