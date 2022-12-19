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الإثنين، 19-12-2022 09:45 ص

لبنان.. فرار 26 سجينا من أحد سجون البقاع الغربي

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الوكيل الاخباري- أفاد موقع "النشرة" اللبناني بأن "26 سجينا فروا من سجن في مدينة جب جنين في منطقة البقاع الغربي، عبر طاقة التهوئة".

وحسب الموقع، تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على سجين واحد حتى الساعة، فيما التحريات مستمرة لتحديد مكان السجناء الآخرين.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، فر 18 سجينا من جنسيات مختلفة من سجن فصيلة أميون في الكورة شمالي البلاد.

وسجل العام الحالي العديد من حالات الفرار، بدأت بهروب 32 موقوفا من نظارة التوقيف في منطقة العدلية - المتحف، في السابع من أغسطس الماضي، تبعها فرار 10 موقوفين من سجن حسبة صيدا (جنوب لبنان)، في 14 سبتمبر، ثم 6 موقوفين، فروا في السادس من سبتمبر من سجن فصيلة اهدن (شمال لبنان)، وآخرها فرار 19 موقوفا من من نظارة سراي جونية، وينتمي الفارون إلى جنسيات لبنانية وسوريا وفلسطينية.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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