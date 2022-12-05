الاستخبارات التركية: تحييد قيادية في وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا

الوكيل الاخباري- أعلنت الاستخبارات التركية اليوم الاثنين تحييد سهام مصلح القيادية في وحدات حماية الشعب الكردية السورية، في عملية خاصة نفذتها بشمال سوريا.



وذكرت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر أمنية أنه تم تحييد سهام مصلح "المتنكرة باسم مزغين كوباني"، في منطقة نبع السلام.

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وأضافت الأناضول أن مصلح كانت من مسؤولي التنظيم بمنطقة عين عيسى، وهي "تقف وراء العديد من العمليات الإرهابية".



يأتي ذلك بعد يوم على إعلان الداخلية التركية إلقاء القبض على 13 داعشيا بينهم قيادي في التنظيم، إضافة إلى 5 عناصر كردية، خلال عمليات مداهمة بمنطقتي جرابلس والباب في الشمال السوري.





روسيا اليوم