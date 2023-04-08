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السبت، 08-04-2023 01:55 م

لبنان يجدد التزامه بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701

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الوكيل الإخباري - جدد لبنان في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تأكيد التزامه بالقرار الدولي 1701، وشجبه الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جوا وبرا وبحرا.

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وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بحث مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وموضوع الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية.


وبحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية فان الوزير بو حبيب اعلن أنه تقرر توجيه رسالة شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عبر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة.


وتتضمن الرسالة تأكيد التزام لبنان بالقرار الدولي 1701 وشجب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

 




 

 


 

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