الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 10:12 ص

لبنان يفرض قيودا على حركة المسافرين إلى بيلاروسيا

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الوكيل الإخباري-أفادت وكالة "رويترز" بأن لبنان فرض قيودا على حركة المسافرين إلى بيلاروسيا، على خلفية أزمة المهاجرين عند حدودها مع جيرانها في الاتحاد الأوروبي.

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وأكدت الوكالة اليوم الخميس أنها اطلعت على بيان أصدرت فيه المديرية العامة للطيران المدني في لبنان تعليمات جديدة بهذا الخصوص إلى شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي.


وبموجب هذه التعليمات، أمرت المديرية شركات الطيران بقصر المسافرين المتوجهين من لبنان إلى بيلاروسيا على اللبنانيين الذين لديهم تأشيرات دخول أو تصاريح إقامة أو مواطني بيلاروسيا أو العرب والأجانب الذين لديهم تصاريح إقامة في هذا البلد.


ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه بضعة آلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط الراغبون في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين عند حدود بيلاروسيا مع بولندا، وسط تبادل مينسك والتكتل الأوروبي اتهامات بافتعال الأزمة.

 

روسيا اليوم

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