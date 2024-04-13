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السبت، 13-04-2024 09:05 ص

رسمياً .. مصر تعلن العودة للتوقيت الصيفي بعد توقف دام لـ 7 سنوات

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الوكيل الإخباري- أصدرت الحكومة المصرية بيانا للعودة للعمل بالتوقيت الصيفي والشتوي مرة أخرى بعد توقف دام 7 سنوات، حيث ألغي العمل به عام 2016.

وأعلن المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، في تصريحات سابقة، عن عودة التوقيت الشتوي طبقا للقانون رقم 24 لعام 2023، الصادر عن مجلس النواب.

وأشار إلى أن التوقيت الشتوي بدأ الجمعة 27 أكتوبر، وسينتهي الجمعة 26 أبريل 2024، ويليها مباشرة تطبيق موعد التوقيت الصيفي 2024، وتعديل الساعات مرة أخرى، وذلك بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة كاملة، ليبدأ التوقيت الصيفي.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي من أبريل الجاري حتي شهر أكتوبر، وعليه يتم تقديم الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم سيتم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.

وتهدف الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي لتوفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية.

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RT


 




 

 


 

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