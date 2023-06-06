الثلاثاء 06-06-2023
الوكيل الاخباري

الدفاع المدني يسعف سيدة بقارب مطاطي بسبب وجود سيل في الأزرق

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

عطلة رسمية في كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية الخميس المقبل

8 وفيات و 13 اصابة بحادث سير مروع في البادية الشمالية - صور

صدور إرادة ملكية سامية - تفاصيل

الضمان: صرفنا 1.6 مليار دينار كحمايات اجتماعية 90% منها رواتب تقاعدية

أوستن يتجاهل دور الاتحاد السوفيتي في الانتصار على النازية

أغنى 6 نساء عصاميات في العالم.. صنعن ثروة بالمليارات من لا شيء - أسماء

الإفتاء: إصدار 247 ألف فتوى شرعية العام الماضي

الشمالي : رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف زيادة دخل الفرد بنسبة 3%

الثلاثاء، 06-06-2023 04:54 م

لندن تطلب من الصين إغلاق مراكز الشرطة السرية في بريطانيا

647f336342360479a7546b8f


الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن البريطاني توم توجندهات في بيان إلى البرلمان اليوم الثلاثاء، إن حكومة المملكة المتحدة "أمرت الصين" بإغلاق مراكز "الشرطة السرية" العاملة في الأراضي البريطانية.

اضافة اعلان

 

وجاء في البيان أن وزارة الخارجية البريطانية "أبلغت السفارة الصينية بلندن أن أي نشاطات تتعلق بمراكز خدمة الشرطة في المملكة المتحدة، غير مقبولة ويجب ألا تعمل بأي شكل من الأشكال".

وأضاف البيان أن السفارة الصينية لدى لندن ردت بأن "جميع هذه المحطات أغلقت نهائيا".

 وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن وجود مراكز للشرطة الصينية السرية في بريطانيا، تستخدمها الحكومة الصينية لملاحقة المعارضين في بريطانيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
647f2de242360479a7546b84

وسائل إعلام: شعبية السياسيين الموالين لروسيا في أوروبا تزداد

647f35ca42360474bf713ec4

بوتين يمنح دوديك وسام ألكسندر نيفسكي

647f24a142360479dc637621

المفوضية الأوروبية تقدم خطتها لإدارة الهجرة غرب المتوسط

647f31514c59b70e7a2bd4b7

حاكم منطقة زابوروجيه: المياه في القنوات ستكون كافية لمدة شهر ونصف

20220227_1645945207-748

وزير الدفاع الروسي: النظام الأوكراني شن "هجومه المضاد"

image - 2023-06-06T160824.062

محادثات أمريكية - صينية لمنع تصاعد التوترات

أخبار متعلقة
647d89c742360445754cd8bd

بـ"تغريدة".. رئيس المخابرات البريطانية يرتكب خطأ استخباراتيا

image - 2023-06-04T092112.659

سوناك يسعى إلى علاقات وثيقة وصريحة مع بايدن

image - 2023-05-29T110257.171

إنقاذ 63 مهاجراً في قناة المانش

646c91a14c59b703d57a0001

الأمير هاري يخسر دعوى قضائية لصالح الحكومة البريطانية

image - 2023-05-21T090244.948

مهندسة مسنّة تنقذ الباكستانيين من الفيضانات