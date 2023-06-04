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الأحد، 04-06-2023 09:19 ص

سوناك يسعى إلى علاقات وثيقة وصريحة مع بايدن

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الوكيل الإخباري - يتوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى واشنطن الأسبوع المقبل حيث يعتزم العمل على إقامة علاقات "وثيقة وصريحة" مع الرئيس جو بايدن حسبما ذكر داونينغ ستريت أمس السبت.

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والخميس المقبل يلتقي سوناك الرئيس الأمريكي للمرة الرابعة في أربعة أشهر.


وقال داونينغ ستريت في بيان "في السنوات الأخيرة لم يجر أي رئيس وزراء بريطاني اتصالات مستمرة على هذا النحو مع رئيس الولايات المتحدة".


وأكد سوناك "الولايات المتحدة أقرب حليف لنا. نحن بالنسبة إلى بعضنا البعض شريك الملاذ الأول في المجالات كافة، سواء كان ذلك لضمان سلامة مواطنينا أو تطوير اقتصاداتنا. لهذا السبب من المهم جدا أن يبني رئيس وزراء بريطاني علاقات وثيقة وصريحة مع رئيس الولايات المتحدة".


الخميس المقبل أيضا يتحدث سوناك أمام كبار قادة الأعمال الأمريكيين لمناسبة انعقاد "بيزنس راوند تيبل" وهو تجمع سنوي للرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية.


وأوضح داونينغ ستريت في البيان أن "هذه الزيارة ستكون فرصة لتقوية العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وكذلك مواصلة القيادة البريطانية والأمريكية في قضايا عالمية مثل دعم أوكرانيا".


ويشارك سوناك أيضا في فعاليات عدة "إحياءً لقوة علاقة المملكة المتحدة والولايات المتحدة". وسيحضر خصوصا مباراة بيسبول لواشنطن ناشونالز حول موضوع الصداقة بين البلدين. أصبحت هذه المباراة حدثا سنويا في واشنطن يشمل عروضا عسكرية وأداءً للنشيد الوطني للبلدين.


وصل سوناك إلى داونينغ ستريت في أكتوبر الماضي، وتوجه إلى كاليفورنيا في مارس لحضور قمة تحالف أوكوس بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لمناسبة إطلاق برنامج طموح لغواصات تعمل بالطاقة النووية أغضب فرنسا.


من جهته توجه بايدن إلى بلفاست منتصف أبريل الماضي لمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاق السلام في الإقليم البريطاني. وفسّر البعض اجتماعه القصير مع سوناك وقتذاك على أنه علامة على التوتر الذي شاب "العلاقة الخاصة" بين لندن وواشنطن بسبب تأثيرات بريكست في ايرلندا الشمالية.

 

البيان

 




 

 


 

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