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الإثنين، 13-03-2023 10:05 ص

لوغانسك: القوات الأوكرانية كثفت عمليات تجنيد النساء في صفوفها

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الوكيل الإخباري- كثفت مكاتب التسجيل والتجنيد في الجيش الأوكراني، من وتيرة تجنيد النساء في قواتها، وتحديدا المتخصصات في المجالات الكيميائية والبيولوجية.

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وأوضح المسؤول العسكري في قوات لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن "مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري الأوكراني، كثفت وتيرة تجنيد النساء الأوكرانيات، وإرسالهن إلى مناطق العملية العسكرية الخاصة، فناهيك عن القوات الأوكرانية التقليدية، هنالك ارتفاع في الطلب على الأفراد الحاصلين على شهادات علمية في مجالات الكيمياء والبيولوجيا والتقانة الحيوية والبيطرة، في صفوف القوات الأوكرانية".

وأضاف ماروتشكو، أن مكاتب التجنيد الأوكراني، تعطى الأفضلية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 22 - 45 عاما.

وأشار ماروتشكو، إلى أنه يتم تجنيد أولئك النسوة اللواتي وقعن على العقود، في صفوف القوات الأوكرانية فورا.

وفي أكتوبر 2022، صادق البرلمان الأوكراني على قانون التسجيل العسكري الطوعي للنساء، والذي يمكن بموجبه للنساء الحاصلات على شهادات في المجالات المحددة في لوائح الخدمة العسكرية، التي أقرتها وزارة الدفاع، والمؤهلات من الناحية الصحية والعمرية، الانتساب إلى القوات الأوكرانية على الفور.

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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