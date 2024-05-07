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الثلاثاء، 07-05-2024 09:09 ص

إرجاء إقلاع مركبة بوينغ الفضائية "ستايلاينر" بسبب عطل فني

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الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أنّ عملية إقلاع مركبة بوينغ الفضائية "ستارلاينر" والتي كانت مقررة مساء أمس الاثنين، وكان يفترض أن تقوم بأول رحلة مأهولة لها عبر نقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية قد تمّ إلغاؤها الاثنين، قبل حوالى ساعتين فقط من موعد إطلاقها، بسبب مشكلة فنية.

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وبحسب واشنطن تايمز، قال رئيس وكالة ناسا بيل نيلسون في منشور على منصة إكس "لقد ألغينا محاولة الإطلاق "، مضيفاً "كما قلت سابقاً، الأولوية الأولى لوكالة ناسا هي السلامة، سنذهب عندما نكون مستعدين".

 

من جهة أخرى، أعلنت مجموعة "يونايتد لانش ألاينس" (يو إل إيه) المصنّعة للصاروخ الفضائي "أطلس 5" الذي كان مقرراً أن يحمل المركبة إلى المدار أنّها رصدت خللاً في أحد صمّامات الصاروخ.

 

ومن الممكن نظرياً معاودة محاولة الإقلاع يوم الثلاثاء، وكذلك يومي الجمعة والسبت، ولكن لم يتمّ الإعلان عن أيّ موعد جديد.

بترا


 




 

 


 

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