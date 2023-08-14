ليبيا تطالب لبنان بإطلاق سراح نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بسبب تدهور حالته الصحية

الوكيل الاخباري- طلبت السلطات القضائية الليبية رسميا من لبنان الإفراج عن هانيبال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز لديهم منذ 2015 دون توجيه تهم له، وذلك بسبب تدهور حالته الصحية.



وأكد مسؤولون قضائيون في لبنان لوكالة "أسوشيتد برس" بشرط التكتم على هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن المدعي العام الليبي الصديق الصور، أرسل طلبا في وقت سابق من الشهر إلى نظيره اللبناني غسان عويدات، بشأن هانيبال القذافي.

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وأشارت الوكالة إلى أن المدعي العام اللبناني أحال القضية إلى زاهر حمادة قاضي التحقيق في قضية الصدر، الذي يدرس الطلب الليبي وسيرد في وقت لاحق.



وذكرت "أ ب" أنه جاء في المذكرة أن تعاون لبنان في هذا الشأن قد يساعد في الكشف عن حقيقة مصير رجل الدين اللبناني موسى الصدر الذي اختفى في ليبيا عام 1978.