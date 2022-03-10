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الخميس، 10-03-2022 08:03 ص

ليبيا.. وزيران بحكومة الدبيبة يعلنان استقالتهما

ليبيا


الوكيل الإخباري - نقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيان أن اثنين من وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أعلنا عن استقالتهما.

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وجاء في نص هذا البيان "أعلن أنا عبد الفتاح الخوجة وزير الخدمة المدنية في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ووزير الدولة لشؤون الهجرة احترامي للقرار الصادر عن مجلس النواب الليبي بشأن تكليف السيد فتحي باشاغا برئاسة الحكومة وقرار منح الثقة للحكومة الجديدة".


وشدد الوزيران المسقيلان على "التزامهما و تعهدهما وقسمهما أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها"، مؤكدين "جاهزية تسليم السلطة فيما يتعلق بوزارة الخدمة المدنية ومهام وزير الدولة لشؤون الهجرة".


وتعهد الوزيران في البيان "أمام الشعب الليبي بأننا لن نكون مشاركين في إعادة الانقسام السياسي في بلادنا الحبيبة".


وكانت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا قد أدت الخميس الماضي في طبرق اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.


وقال باشاغا في كلمة أمام البرلمان: "سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة".

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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