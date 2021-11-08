الإثنين 08-11-2021
الوكيل الاخباري

التربية : العمل الإعلامي جزء من المنظومة التربوية

ارتفاع حاد في إصابات كورونا في الاردن

وفاتان بمشاجرة عنيفة في اربد

قطر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ شهرين

مدينتا إربد وبازل السويسرية تبحثان تطوير التعاون بينهما

مجلس نقابة الصحفيين يلتقي رئيسي جامعة الأميرة سمية وجمعية الكتاب الإلكترونيين

رئيس هيئة الأركان يلتقي نظيره اليوناني

الأرصاد الجوية توضح بشأن تأخر هطول الأمطار في المملكة

مشتركة نيابية تبحث قرار تفويض متقاعدي شركات كهرباء في القضايا العمالية

زراعة إربد تدعو لتجهيز الأراضي للموسم المطري

الإثنين، 08-11-2021 02:39 م

مجلس الأمة الكويتي: أمير البلاد أصدر عفوا عن بعض المحكومين

1050652925


الوكيل الإخباري-أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اليوم الاثنين عن صدور المرسومين الأميريين القاضيين بمنح العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا سابقة.

اضافة اعلان

 


وأمس الأحد ذكرت وسائل إعلام كويتية أن مجلس الوزراء تبنى مراسيم العفو الأميري عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، ورفعها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد تمهيدا لإصدار العفو الخاص في الكويت .

 

الغانم : الشكر لسمو الأمير على منح العفو، وجلسة الغد لن تعقد لاستقالة الحكومة pic.twitter.com/oKsdMtJmS9

— مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) November 8, 2021 " target="_blank">روسيا اليوم

الغانم : الشكر لسمو الأمير على منح العفو، وجلسة الغد لن تعقد لاستقالة الحكومة pic.twitter.com/oKsdMtJmS9

— مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) November 8, 2021 " target="_blank">

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
618934d542360427d44b294d

الجيش المصري يعلن زيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها برفح

61893697423604286673a523

السيسي يناقش مع ماكرون تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان

19_2021-637692385210215069-21

التحالف العربي: تدمير مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط وزورق مفخخ

FB_IMG_1636365751628-72dkmx02pqg4otwmeqg9did5od2rstupufvz8kg1yab

الجزائر.. تأجيل محاكمة رئيس الحكومة الأسبق ومدير ديوانه إلى 22 نوفمبر

6189252d4c59b750cb73f14e

وزيران سابقان يتقدمان بدعوى مخاصمة الدولة في لبنان

6189317742360428ab468616

إثيوبيا.. تعهدات بالدفاع عن سد النهضة بأي ثمن

أخبار متعلقة
upload_2011895115

وسائل إعلام كويتية: الحكومة تقدم استقالتها لأمير البلاد

الملك سلمان

الملك سلمان يبعث برسالة مواساة إلى أمير الكويت

618520a54c59b72a0e204e58

رويترز: الكويت ترشح هيثم الغيص لقيادة منظمة أوبك

1_9

وكالة: أمير الكويت يتلقى تقريرا بشأن العفو عن المعارضين

plane-700x467

الكويت تشكل لجنة تحقيق بحادثة هبوط وإقلاع طائرتين بالوقت نفسه

61779bae4c59b7732d03cfeb

فيديو لأمير قطر وولي عهد الكويت ومحمد بن سلمان يشعل مواقع التواصل