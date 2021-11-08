مجلس الأمة الكويتي: أمير البلاد أصدر عفوا عن بعض المحكومين

الوكيل الإخباري-أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اليوم الاثنين عن صدور المرسومين الأميريين القاضيين بمنح العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا سابقة.

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الغانم : الشكر لسمو الأمير على منح العفو، وجلسة الغد لن تعقد لاستقالة الحكومة pic.twitter.com/oKsdMtJmS9 November 8, 2021



وأمس الأحد ذكرت وسائل إعلام كويتية أن مجلس الوزراء تبنى مراسيم العفو الأميري عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، ورفعها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد تمهيدا لإصدار العفو الخاص في الكويت .

الغانم : الشكر لسمو الأمير على منح العفو، وجلسة الغد لن تعقد لاستقالة الحكومة pic.twitter.com/oKsdMtJmS9 — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) November 8, 2021 " target="_blank">روسيا اليوم