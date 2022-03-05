السبت 05-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن الثاني عربيا و44 عالميا في إصابات كورونا

الخارجية: جهودنا الآن تنصب على تأمين الأردنيين في سومي الأوكرانية

التربية: الاختبارات التشخيصية في مرحلة إدخال النتائج

الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار لفتح ممرات لخروج مدنيين من أوكرانيا

توجيهات ملكية لشمول 27 ألف طالب بالمنح والقروض

دبي لصناعات الطيران: 7٪ من الأسطول مؤجر لشركات طيران في روسيا

الصين تخفض معدل النمو الاقتصادي المستهدف في 2022 إلى 5.5%

مراكز التطعيم بدون موعد مسبق لجميع الجرعات اليوم السبت

ارتفاع أسعار الذهب محليا

بدء الجولة الثانية من اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية اليوم

السبت، 05-03-2022 07:32 ص

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا يوم الاثنين بشأن أوكرانيا

مجلس أمن الدولي


الوكيل الإخباري - قالت مصادر مطلعة إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا يوم الاثنين المقبل.

اضافة اعلان


وأضاف المصدر لوكالة "نوفوستي": "اجتماع مجلس الأمن سيعقد يوم الاثنين في الساعة 15:00 (23:00 بتوقيت موسكو)".


وتلي هذه الجلسة العامة الاثنين، مشاورات مغلقة بين أعضاء مجلس الأمن الـ15 بناء على طلب المكسيك وفرنسا لمناقشة مشروع قرار محتمل، حسبما قال دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه.


وتم اقتراح هذه المشاورات من جانب المكسيك وفرنسا اللتين تقفان وراء مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق و إلى توفير حماية للمدنيين.


وقالت مصادر دبلوماسية عدة إن فرنسا قررت في ضوء الانتقادات الأمريكية وكذلك الأوروبية، أن لا تدفع باتجاه إجراء تصويت على النص بالسرعة نفسها التي كانت تطالب بها سابقا.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1059103142_0_94_1737_1071_1920x0_80_0_0_79c93fffc5477851cf44b41c463a1f72

فيديو أثار رعبا... هل هذا حريق في أكبر محطة نووية بأوكرانيا؟

maxresdefault

الدفاع الروسية تنشر فيديو لتحرك رتل عسكري روسي بالقرب من كييف

62230db84c59b778cb75f12e

سنغافورة تعلن فرض عقوبات على روسيا

medium_2022-03-05-fccf11d34d

العراق.. 228 حالة اختناق جراء عاصفة ترابية في كربلاء

20211117010456456

وزير الخارجية الأمريكية: أوكرانيا بإمكانها الانتصار على روسيا قطعا

AAUDeSu

مالي: مقتل 27 عسكريا خلال هجوم وسط البلاد

أخبار متعلقة
16451057340

روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي في موسكو وواشنطن تتوعد بالرد

جسرر

صور فضائية ترصد جسر بوتين السري لغزو أوكرانيا

1d941218ae03c0a8cdff5407c692e2a5

هجوم إلكتروني على مواقع وزارة الدفاع الأوكرانية والمصارف الحكومية

620bbf00b1170

بوتين: روسيا لا تريد حربا "بالتأكيد"

6205af6f21cdf

بايدن يدعو الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا مع تصاعد المخاوف من غزو روسي

image (1)

الكرملين يعلن الحاجة إلى خفض التصعيد بشأن أوكرانيا