الكرملين يعلن الحاجة إلى خفض التصعيد بشأن أوكرانيا

الوكيل الإخباري-أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الثلاثاء، أن هناك "حاجة" إلى وقف التصعيد بشأن الأزمة بين موسكو وأوكرانيا.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين إن "وقف التصعيد أمر في غاية الضرورة، لأن التوتر يزداد من يوم إلى آخر"، بحسب موقع قناة "روسيا اليوم".



وأشار بيسكوف إلى أن توريد الغرب أسلحة لكييف "أحد أسباب تنامي التوتر".

وأضاف: "نرى أن الدول الغربية تبعث قوات إلى أوكرانيا وطائرات محملة بأسلحة ومعدات عسكرية"، لافتا إلى أن كييف "باتت تنظم مناورات تجرب فيها أنواعا جديدة من التقنيات التي تتلقاها، وبالطبع يقود كل ذلك إلى توترات جديدة".



وجاءت تصريحات الكرملين بينما نقلت وسائل إعلام أوروبية بينها "يورونيوز"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "حصل على تأكيد بعدم التصعيد في ملف أوكرانيا" من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



الأناضول

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