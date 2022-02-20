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الأحد، 20-02-2022 02:26 م

مجموعة السبع تحث روسيا على سحب قواتها من حدود أوكرانيا

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الوكيل الإخباري-حثت مجموعة الدول السبع روسيا على سحب قواتها من الحدود الأوكرانية.

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وذكر وزراء خارجية الدول في بيان أصدروه بعد اجتماعهم في ميونيخ أمس السبت الموافق 19 شباط/ فبراير الجاري، أنه يجب على روسيا خفض التصعيد والوفاء بالتزاماتها.


وقال الوزراء في بيانهم: "كخطوة أولى، نتوقع أن تنفذ روسيا التخفيض المعلن لأنشطتها العسكرية على طول حدود أوكرانيا. لم نر حتى الآن أي دليل على هذا التخفيض".


وأضاف ممثلو الدول السبع: "بينما نحن على استعداد لبحث حلول دبلوماسية لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة، يجب ألا يساور روسيا الشك في أن أي عدوان عسكري آخر ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة، بما في ذلك العقوبات المالية والاقتصادية".


وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار واستخدام الأسلحة الثقيلة والقصف العشوائي للمناطق المدنية في الأيام الأخيرة شرقي أوكرانيا.

 

كما أكدوا في ختام البيان: "نشعر بالقلق من أن الحوادث المفتعلة يمكن أن تستخدم كذريعة لتصعيد عسكري محتمل و يجب على روسيا استخدام نفوذها على الجمهوريات المعلنة لممارسة ضبط النفس ووقف التصعيد".

 

أوكرانيا بالعربية

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