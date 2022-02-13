بلينكن: طريق الدبلوماسية لا يزال مفتوحا مع روسيا

الوكيل الإخباري - زعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن التهديد الروسي بغزو أوكرانيا "مرتفع ووشيك"، بما يكفي لتبرير طلب مغادرة دبلوماسيين من سفارة واشنطن في كييف.

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وأضاف بلينكن، "المسار الدبلوماسي لحل الوضع حول أوكرانيا لا يزال مفتوحا، لكن إذا صعدت روسيا الموقف فإن رد الولايات المتحدة وحلفائها سيكون "سريعا وموحدا وصارما".



يأتي ذلك بعد الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن أمس السبت، على خلفية التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية، واستمر لمدة ساعة.

سبوتنيك عربي