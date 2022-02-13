الإثنين 14-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي بلواء القصر

حوارية حول مستقبل الدولة القومية بالزرقاء

مركز شابات كفرنجة يعقد دورة حول الخط العربي

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

الأردن يشارك في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

الحكومة الأسترالية توجه بإخلاء سفارتها في كييف

الهناندة: "سند" سيُتيح التوقيع على وثائق رقمية وسيشمل خدمات جديدة كالأراضي والترخيص

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

الحكومة تقدّم "التزاماً مكتوباً" للجنة المالية النيابية لمتابعة توصياتها بتخفيض 100 مليون دينار من النفقات

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح وسط اعتداءات على الفلسطينيين

الأحد، 13-02-2022 06:23 ص

بلينكن: طريق الدبلوماسية لا يزال مفتوحا مع روسيا

وزير خارجية امريكا


الوكيل الإخباري - زعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن التهديد الروسي بغزو أوكرانيا "مرتفع ووشيك"، بما يكفي لتبرير طلب مغادرة دبلوماسيين من سفارة واشنطن في كييف.

اضافة اعلان


وأضاف بلينكن، "المسار الدبلوماسي لحل الوضع حول أوكرانيا لا يزال مفتوحا، لكن إذا صعدت روسيا الموقف فإن رد الولايات المتحدة وحلفائها سيكون "سريعا وموحدا وصارما".


يأتي ذلك بعد الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن أمس السبت، على خلفية التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية، واستمر لمدة ساعة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الحكومة الأسترالية توجه بإخلاء سفارتها في كييف

f

كندا تسحب مدربيها العسكريين من أوكرانيا

620912096561c

الرئيس الألماني: روسيا تتحمل مسؤولية خطر الحرب في أوروبا

62090b0e4c59b7261c04db0a

ألمانيا: ربما نقف على وشك حرب في أوروبا

بماذا_يتميز_المغرب

المغرب.. احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار

249657_18_1644750636

الجامعة العربية تدعو لتعزيز السياسات للتعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث

أخبار متعلقة
المواجهة-الروسية-الغربية-على-حدود-أوكرانيا

طبول الحرب تُقرع.. سيناريوهات غزو روسيا لأوكرانيا واحتمالات التدخل النووي

وزارة-الخارجية-الروسية

روسيا: تقليص عدد موظفي بعثاتنا الدبلوماسية في أوكرانيا تحسبا لاستفزازات محتملة

غزو3

صحيفة: بايدن يحدد موعد الغزو الروسي لأوكرانيا

وزير خارجية امريكا

وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع نظيره الأمريكي الرد المشترك على التهديدات

61ea546c2a5a3

واشنطن تحذر من إحياء شبح الحرب الباردة وتهدد روسيا بردّ إذا توغلت في أوكرانيا

82682Image1-775x445_d

روسيا: مستوى التوتر على الحدود مع أوكرانيا'مرتفع جدا'