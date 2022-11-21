مجموعة السبع تطالب بعقوبات أكثر صرامة على كوريا الشمالية

الوكيل الاخباري - انتقدت دول مجموعة السبع إطلاق كوريا الشمالية "المتهور" لصاروخ بالستي عابر للقارات، داعية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات "المهمة" لوقف هذه التجارب.

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وقال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع إن إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ "يزيد من زعزعة استقرار المنطقة رغم دعوات المجتمع الدولي إلى السلام والاستقرار".



وتسعى الولايات المتحدة إلى كبح جماح بيونغيانغ التي اختبرت صاروخا قادرا على بلوغ البر الرئيسي الأميركي، وفق ما أفاد مسؤول الجمعة.



ودعا بيان مجموعة السبع إلى "استجابة موحدة وقوية من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك الحاجة إلى اتخاذ مجلس الأمن الدولي مزيدا من الإجراءات المهمة".

سكاي نيوز