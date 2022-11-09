سيؤول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي

الوكيل الاخباري- أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا نحو البحر الشرقي.

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وأفادت الهيئة أن الجيش يجري تحليلا مفصلا للتحقق من تفاصيل الصاروخ.



وجاء إطلاق الصاروخ الشمالي بعد 4 أيام فقط من إطلاق حوالي 35 صاروخا في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر أثناء فترة التدريبات الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "فيجيلانت ستورم".



واستأنف الشمال عملية إطلاق الصواريخ في اليوم الثالث من تدريبات "تايغوك" السنوية المبنية على المحاكاة بالكمبيوتر، وخلال عملية فرز الأصوات للانتخابات النصفية الأمريكية.

روسيا اليوم