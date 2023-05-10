مجوهرات الأميرة ديانا معروضة للبيع- صورة

الوكيل الإخباري- من المقرر عرض جواهر الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، التي ارتدتها في آخر ظهور علني لها في عام 1997، في مزاد علني في مدينة نيويورك الأمريكية.



وفي 3 يونيو 1997، حضرت الأميرة ديانا عرضا لـ"بحيرة البجع " في قاعة ألبرت الملكية بلندن، والذي كان واحدا من آخر ظهور علني لها قبل وفاتها المأساوية في أغسطس من العام نفسه.



وبعد ستة وعشرين عاما، تظل صور الأميرة الراحلة في الحدث أسطورية، والتي ظهرت يومها فيه وهي ترتدي فستانا قصيرا مطرزا من جاك أزاغوري، وحذاء من الساتان من جيمي تشو، وقلادة من اللؤلؤ مصنوعة خصيصا من دار "جيرارد" بناء على تصميمها الخاص.



ويعتقد أن ديانا تم تصويرها في ذلك المساء أكثر من أي وقت آخر في حياتها، باستثناء يوم زفافها عام 1981.



وبعد أن ظهرت القلادة لأول مرة في رويال ألبرت هول، أعيدت إلى "جيرارد" حتى يكمل الجواهريون صناعة الأقراط المطابقة، بحلول الوقت الذي انتهوا فيه، كانت ديانا قد توفيت.

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وهذه المجموعة التي يطلق عليها اسم swan lake suite، تتميز بسبعة لآلئ متطابقة، والقلادة وحدها مصنوعة من 178 ماسة بإجمالي 51 قيراطا.



ومن المقرر أن تعرض دار "غيرنسي" للمزادات العلنية، هذه المجموعة للبيع يوم 27 يونيو في فندق بيير، في نيويورك.



وصممت ديانا المجموعة بالتعاون مع ديفيد توماس، الرئيس السابق لـ"جيرارد"، والتي يعتقد أنها كانت هدية من صديقها دودي الفايد، وأنه لم يتم دفع ثمن الجواهر بعد عندما توفي كلاهما في حادث سير في باريس.





روسيا اليوم