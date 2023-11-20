محافظ منطقة سخالين الروسية يعرض خططه لتنمية المنطقة

الوكيل الاخباري- قدم محافظ منطقة سخالين الروسية خلال فعاليات معرض ومنتدى "روسيا" الدولي في موسكو، خطته لتنمية المنطقة التي يديرها.



وأشار المسؤول خلال المنتدى إلى أن التركيز في سخالين سيكون على إنشاء مجمعات صناعية جديدة، يتوسطها ميناء يقع على الساحل الشرقي للمنطقة، موضحا أن هذه المجمعات ستصبح عنصر جذب أساسيا ومكانا استراتيجيا جديدا لمعالجة المحروقات والمشتقات النفطية، وإنتاج الوقود والأسمدة المعدنية والنيتروجينية، وإنتاج البروتينات العلفية.

اضافة اعلان

وتغطي المشاريع التي قدمها المحافظ مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك إنشاء المجمع الهيدروجيني الشرقي بالتعاون مع مؤسسة "روساتوم"، وتوطين خدمات النفط والغاز. وتهدف كل هذه المبادرات إلى زيادة الإمكانات الاقتصادية للمنطقة وخلق فرص عمل جديدة.