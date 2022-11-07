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الإثنين، 07-11-2022 07:01 م

محمد بن سلمان يعلن رصد 2.5 مليار دولار لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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الوكيل الاخباري- أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إسهام المملكة بمبلغ 2.5 مليار دولار، دعما لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر على مدى السنوات الـ10 القادمة.

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وقال الأمير محمد بن سلمان خلال قمة المناخ "كوب 27" المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية: "المملكة تطمح لتنسيق التعاون لتنفيذ الخطط ومواجهة التحديات المشتركة".

وأضاف بن سلمان: "نهدف لزراعة 10 مليارات شجرة، وزيادة عدد المحميات البرية والبحرية إلى 30% من إجمالي المساحة الوطنية".

وأردف: "سنعتمد على الطاقة المتجددة بإنتاج 50% من الكهرباء في 2030".

كما أعلن ولي العهد السعودي استضافة المملكة مقر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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