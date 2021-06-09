مدينة سعودية سجلت ثالث أعلى درجة حرارة بالعالم

الوكيل الاخباري - كشفت التقارير المناخية الرسمية عن بلوغ درجة الحرارة في "ينبع" غرب السعودية، 48 درجة مئوية، محتلة المرتبة الثالثة عالمياً في قائمة أعلى درجة حرارة.

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وفي هذا الصدد، علق أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم "سابقًا" مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند في تغريدة على حسابه في "تويتر": إن ينبع حلت في المرتبة الثالثة عالميًّا في قائمة أعلى درجة حرارة سجلت خلال الـ24؛ مسجلة درجة 48م.





وأضاف: #المدينة السابعة في القائمة بدرجة 46.4 و#وادي_الدواسر الحادي عشر في القائمة بدرجة 46م، وهناك خمس جزر حرارية ملتهبة خلال الأيام القادمة كأشد مناطق العالم حرا في مثل هذه الأيام تمتد من باكستان شرقا إلى الغرب الإفريقي غربا، فالحر يشتد في هذه الأيام من السنة، حيث تشرق وتغرب الشمس في أقصى نقطة لها شمالاً، ويكون بهذا أبكر وقت لصلاة الفجر خلال العام، وتبدأ ماكينة الرياح البوارح وإثارة الغبار خاصة شرق السعودية، وترتفع أمواج الخليج بسبب رياح البوارح.



فيما توقع المختص بالطقس عبد العزيز الحصيني، وجود أجواء حارة نهاراً معتدلة ليلاً وأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان وسلطنة عمان، مع نشاط للرياح من خفيفة لشبه قوية على المنطقة الشرقية والخليج وأجزاء من مكة والمدينة وغرب الرياض.



وكان المركز الوطني للأرصاد، قد نبّه أمس، من موجة طقس حارة على محافظتيْ بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة، بدأت العاشرة صباحًا، واستمرت حتى الساعة السادسة مساء أمس، كما أشار المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى المدينة المنورة والرياض.

وتتأثر المنطقة الشرقية والرياض والمدينة المنورة برياح نشطة.

المصدر : العربية