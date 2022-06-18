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السبت، 18-06-2022 03:15 م

مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم

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الوكيل الإخباري- سجلت مدينة الفهود بسلطنة عمان، اليوم السبت، أعلى درجة حرارة بالعالم، من بين عدة مدن، وفق ما رصده موقع "EldoradoWeather" المتخصص.

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وبحسب ما ذكر موقع "EldoradoWeather"، فقد بلغت درجة الحرارة 49 درجة مئوية في مدينة الفهود العمانية، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض، في حين تبعتها منطقة قرن العلم في البلاد من حيث الحرارة، حيث بلغت الحرارة فيها 48.8 درجة مئوية، وتبعتها مناطق عدة بينها مدن عربية كالآتي: "

- صفی‌ آباد (دزفول- إيران):  48.8 درجة مئوية.

- البصرة - الحسين (العراق): 48.5 درجة مئوية.

- بهلا (سلطنة عمان): 48 درجة مئوية.

 


 




 

 


 

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