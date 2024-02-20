مزارعو الهند يرفضون عرضا حكوميا لحل أزمتهم

الوكيل الإخباري- رفض المزارعون الهنود المستمرون في حملة احتجاج منذ أسبوع اقتراحا حكوميا جديدا لتلبية مطالبهم، وأعلنوا أنهم سيواصلون زحفهم على العاصمة نيودلهي.



وقال المزارع جاجيت سينغ داليوال، أحد قادة الاحتجاج إنهم رفضوا عرضا حكوميا بتوفير عقد مدته خمس سنوات بأسعار مضمونة لمجموعة من المحاصيل، ومن بينها البقوليات والذرة والقطن.



وأضاف لوكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا": إن اقتراح الحكومة "ليس في مصلحة المزارعين".



وتابع: "المزارعون الذين يخيم عشرات الآلاف منهم على بعد حوالي 200 كيلومتر من العاصمة في انتظار عرض حكومي آخر، وسيستأنفون مسيرتهم إلى نيودلهي يوم الأربعاء".



وأردف: "نناشد الحكومة إما حل مشكلاتنا أو إزالة الحواجز والسماح لنا بالتوجه إلى نيودلهي للاحتجاج سلميا".



وبدأ المزارعون المحتجون مسيرتهم نحو العاصمة الأسبوع الماضي، لكن السلطات منعت وصولهم إليها، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع، وأقامت حواجز مرتفعة عند نقاط دخول العاصمة، لتجنب تكرار احتجاجات المزارعين عام 2021، عندما اعتصموا على مشارف المدينة لأكثر من عام.

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روسيا اليوم