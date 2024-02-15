المحكمة العليا بالهند تحظر التمويل السّري للأحزاب السياسية

الوكيل الإخباري - حظرت المحكمة العليا في الهند اليوم الخميس نظام السندات الانتخابية الذي يسمح بالتمويل السري للأحزاب السياسية، مؤكدة أن هذا النظام ينتهك حق الحصول على المعلومة.



وقال رئيس المحكمة العليا دخانانجايا ييشفاونت تشانداتشود: "تعد الأحزاب السياسية وحدات سياسية هامة للعملية السياسية. وتعد المعلومات حول التمويل السياسي ضرورية للتصويت الصحيح... ينتهك نظام السندات الانتخابية الحق في الحصول على المعلومة وفق المادة رقم 19أ (للقانون المالي)".

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وأشار إلى أن "المحكمة العليا في الهند اعتبرت نظام السندات الانتخابية غير دستوري".



وأضاف أنه يجب على بنك الهند الرسمي التوقف على الفور عن إصدار هذه السندات وتقديم تقرير مفصل بحلول 6 مارس القادم حول التبرعات التي تم الحصول عليها بفضل هذه السندات إلى اللجنة الانتخابية الهندية. كما يجب على هذه اللجنة نشر هذه المعلومات في موقعها بحلول 13 مارس القادم.



وتابع أن هذا القرار تم اتخاذه بالإجماع، بغض النظر عن وجود خلافات بينهم وبين أحد القضاة الخمسة الذين نظروا في هذه القضية.

وتم إنشاء نظام السندات الانتخابية عام 2017 كجزء من الجهود المبذولة لضمان الشفافية في التمويل السياسي. وسمح هذا النظام بإرسال الأموال إلى الأحزاب السياسية بغرض تمويل الانتخابات بعد شراء السندات من بنك الهند.

RT