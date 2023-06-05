مسلحون أوكرانيون يقصفون مدرسة في مقاطعة زابوروجيه

الوكيل الإخباري- أفادت المديرية الإقليمية لحالات الطوارئ في مقاطعة زابوروجيه، بأن مسلحين أوكرانيين أطلقوا النار على مدرسة في المركز السكني ميخائيلوفكا في هذه المقاطعة الروسية.



وأضافت المديرية في بيانها اليوم الاثنين: "أطلق مسلحون من قوات نظام كييف الإرهابية، النار على المركز السكني ميخائيلوفكا. وتسبب القصف بوقوع قذائف في محيط مدرسة . وأسفر الاعتداء عن تحطيم نوافذ المبنى".

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وأشار بيان المديرية إلى أن الأنباء الأولية تدل على عدم وقوع إصابات.



ويشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل دوري مواقع البنية التحتية المدنية والمدارس والأسواق والمستشفيات في المناطق الروسية القريبة من الحدود، رغم علمها بعدم وجود أية منشأت أو قوات عسكرية هناك.



وقبل عدة أيام، أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا" في منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف بأن القوات الأوكرانية قصفت مدرسة في قرية فيليكايا زنامينكا، مضيفا أنه تم إجلاء الأطفال منها على وجه السرعة.

روسيا اليوم