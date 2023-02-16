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الخميس، 16-02-2023 08:20 ص

مشروع قرار أمام مجلس الأمن الاثنين بشأن المستوطنات

م


الوكيل الإخباري - يعقد مجلس الأمن الدولي جلسته الشهرية بشأن الوضع في الشرق الأوسط وبشكل خاص قضية فلسطين، يستمع خلالها الى إحاطة من منسق العملية السلمية.

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وكان المجلس عقد العام الماضي 12 جلسة بشأن فلسطين، بواقع مرة كل شهر، إلا انه لم يصدر أي قرار أو أي بيان رئاسي بهذا الملف لكن جلسة يوم الاثنين قد تكون مختلفة.


ويتوقع أن يتم التصويت على مشروع قرار عربي تقدمت به الإمارات العربية المتحدة يؤكد "مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967".


وفي نهاية العام 2016 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار الشهير رقم ( 2234) الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وحصل على تأييد 14 عضوًا، فيما امتنعت الولايات المتحدة فقط عن التصويت.


بترا


 




 

 


 

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