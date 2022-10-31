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الإثنين، 31-10-2022 02:47 م

مصدر إعلامي: الجزائر تتجه لتوقيع صفقة أسلحة ضخمة مع روسيا

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الوكيل الاخباري- قالت مصادر إعلامية إن الجزائر ستوقع عقدا ضخما مع روسيا لتوريد أسلحة بقيمة تتراوح مابين 12-17 مليار دولار.

وذكرت صحيفة Africa Intelligence أن مفاوضات تجري الآن حول إبرام اتفاقية إطارية بشأن الإمدادات العسكرية الروسية للسنوات العشر القادمة، والتي ستأتي في إطار الزيارة الرسمية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موسكو ديسمبر المقبل.

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وتهتم القيادة العسكرية الجزائرية بشكل خاص بالحصول على غواصات وطائرات "سو-57" و"سو-34" و"سو-30" إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي الجديدة مثل "إس-400" و"فايكينغ" و"أنتيي-4000" (نسخة التصدير من "إس-300 في4").

كما تجري المناقشات في وقت يمكن أن تزيد فيه الميزانية العسكرية الجزائرية (وفقا لمشروع قانون المالية لعام 2023) بنسبة 130%، لتبلغ 22.6 مليار دولار، وهو ما سيجعلها الميزانية الأكبر في إفريقيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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