مصدر دبلوماسي: كابل ستصبح معزولة خلال 72 ساعة

الوكيل الإخباري - توقع مصدر دبلوماسي أن تتمكن حركة طالبان من عزل العاصمة الأفغانية، كابول، خلال 72 ساعة، في ظل التقدم الميداني الذي تحرزه الحركة (محظورة في روسيا ودول أخرى).

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ونقلت شبكة "سي إن إن"، اليوم السبت، عن مصدر دبلوماسي أن أحد التقييمات الاستخباراتية يشير إلى أن كابل قد تصبح معزولة من قبل طالبان في غضون أسبوع وربما خلال الـ 72 ساعة القادمة.



وفي هذا الإطار، قال عضو مجلس إقليمي محلي، إن الحركة سيطرت اليوم السبت على مدينة بل علم الأفغانية، التي تبعد حوالي 70 كيلومترا عن العاصمة كابل.



وكانت مصادر في الجيش الأمريكي قد قدرت أن كابول يمكن أن تتعرض لهجوم المتمردين في غضون 30 يوما وأن حركة طالبان قد تجتاح بقية البلاد في غضون بضعة أشهر، إلا أن مسلحي الحركة سيطروا خلال أيام فقط على جزء كبير من شمال وغرب البلاد.



وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول القادم.

سبوتنيك عربي



