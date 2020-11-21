مصرع الأمين العام لأحد الأحزاب السورية

الوكيل الاخباري- توفي صباح اليوم السبت الأمين العام للحزب الديمقراطي السوري أحمد الكوسا إثر حادث سير في مدينة حلب.



ونعى الحزب أمينه العام قائلا إنه قضى "إثر حادث سير أليم"، وأضاف أن جثمانه سيشيع من أمام المستشفى العسكري في حلب، وسيدفن في مدينة حمص مسقط رأسه.

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وكان الكوسا، الذي سبق أن أعلن مصرع والديه بعد اختطافهما في حمص عام 2012، أحد أعضاء ما تعرف بمعارضة الداخل إلى مؤتمر جنيف، عام 2015.



ويعد الحزب الذي حصل كوسا على ترخيصه مطلع عام 2012، ثاني حزب يرخص له بالعمل في سوريا وفق قانون الأحزاب الذي صدر بعد أشهر على الأزمة التي شهدتها البلاد عام 2011 وما زالت مستمرة.

المصدر: روسيا اليوم



